Coppa Italia, vittorie per Mantova, Catania, Arezzo e Potenza

Serata ricca di gare nel primo turno di Coppa Italia. Crollo della Robur Siena che cade a sorpresa in casa contro il Mantova. I bianconeri si sono ritrovati sotto di un gol e di un uomo prima dell’intervallo: rosso per Migliorelli e calcio di rigore messo a segno da Scotto. Nella ripresa arriva il raddoppio di Guccione, con il Siena che chiude in nove per l’espulsione di Setola. Il Mantova sfiderà il Pescara nel prossimo turno.

Vince facile il Catania contro il Fanfulla: 3- il risultato finale, in gol Di Piazza, Sarno e Curiale. Vittoria anche per il Monopoli che rifila un 4-1 al Ponsacco. De Franco, doppio Donnarumma e Cuppone i marcatori per il Gabbiano. Gli etnei nel prossimo turno affronteranno il Venezia, mentre il Monopoli il Cosenza.

All’Arezzo basta invece il gol messo a segno nella ripresa da Belloni per aver ragione della Turris. I toscani restano in dieci per l’espulsione di Sereni, ma riescono comunque a portare a casa il risultato. Nel prossimo turno se la vedranno con il Crotone. Il Potenza, invece, si è imposto per 2-0 contro il Lanusei grazie alle reti di Longo e Ferri Marini. Nel prossimo turno i lucani sfideranno il Pisa.

Infine servono i calci di rigore per decidere la sfida infinita tra Imolese e Sambenedettese. Ospiti avanti al 26’ con Cernigoi, poi Tentoni e Padovan nella ripresa ribaltano il risultato. Al 64’ Rapisarda pareggia i conti. Si va dunque ai tempi supplementari, con Latte Lath che porta avanti l’Imolese al 102’. Al 108’ arriva il pareggio firmato da Cernigoi su calcio di rigore. La lotteria dei tiri dal dischetto premia però l’Imolese che passa il turno e se la vedrà adesso con la Juve Stabia.