Copparoni: "Cagliari bello e convincente. Pavoletti è da Nazionale"

"E' stato un Cagliari convincente. Il Bologna non ha disputato certo una gran prestazione però la squadra di Maran ha avuto l'atteggiamento giusto". Renato Copparoni, grande ex portiere dei sardi, commenta così a TimGate la vittoria di Pavoletti e compagni. "Anche quando ha perso, il Cagliari ha fatto vedere di saper stare in campo. E' stato penalizzato da circostanze non favorevoli come contro la Samp e il Sassuolo. Con i blucerchiati Cragno ha parato un rigore ma in precedenza i sardi avevano avuto le occasioni per chiudere la partita. Oggi il match è stato dominato in lungo e in largo e il Bologna ha avuto una sola chance su cui si è ben comportato Cragno".

E' un Cagliari in cui continuano a mettersi in evidenza i giovani...

"Cragno sta crescendo molto e si vede. Anche Barella prosegue nei suoi progressi: fino a qualche tempo fa aveva un atteggiamento non consono ad un giocatore della sua levatura: ora non fa più falli sconsiderati che lo portavano a prendere troppe ammonizioni. E' più tranquillo ed è davvero un giocatore dallae prospettive importanti. E poi ci sono i giocatori esperti come Srna e Pavoletti. Se quest'ultimo continua così presto Mancini lo chiamerà in Nazionale. E' sempre al punto giusto in area, pronto a metterla dentro. Ora come ora è a mio parere il più forte attaccante italiano a colpire di testa".

Cagliari avviato ad un campionato tranquillo?

"Credo di sì anche se ovviamente ci sarà sempre da lottare. Deve mantenere questo atteggiamento, sapendo anche dosare le forze come ha fatto oggi. Nelle altre gare partiva molto forte per poi calare alla distanza".