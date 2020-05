Cordoba ricorda Barça-Inter del 2010: "Dopo il rosso a Motta la partita è durata un giorno"

L'ex difensore nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba ha ricordato ai microfoni di InterTv la semifinale di ritorno contro il Barcellona del 2010: "Tante gare un significato speciale, per me ha tanto valore la prima Coppa Italia perché ci siamo tolti un peso e da lì abbiamo capito che potevamo vincere ancora. Abbiamo festeggiato come se fosse stata una vittoria di Champions League. Barcellona-Inter è stata una gara infinita, da quando hanno espulso Thiago Motta quella partita è durata un giorno. E' stato difficile, però al fischio finale è stato tutto bellissimo, sono dei momenti che ti rimangono per sempre nella memoria. Doveva andare così, quelle semifinali ci hanno reso ancora più forti, in quelle partite è vero che i dettagli fanno la differenza".