Corea del Sud, Jang Hyun-soo bannato a vita dalla Nazionale

Il difensore sudcoreano Jang Hyun-soo è stato bannato a vita dalla sua nazionale. Questo perché ha presentato un documento attestante 200 ore di servizio comunitario nello scorso dicembre per ottenere la deroga dal servizio militare. Così Hyun-soo è stato bandito a vita, oltre a essere multato di 23 mila euro. Inizialmente il calciatore dell'FC Tokyo - 27 anni - era stato sospeso per due partite e si era scusato aggiungendo che avrebbe seguito fedelmente il servizio militare una volta finita la stagione. Jang Hyun-soo ha giocato nell'ultimo Mondiale in Russia, nel 2018.