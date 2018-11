Cori razzisti, l'Udinese: "Episodio da stigmatizzare"

"Fatti al vaglio giustizia sportiva,club promuove tifo corretto"

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - "Quanto avvenuto allo stadio ieri è da stigmatizzare; vanno respinti, tuttavia, giudizi mediatici su fatti attualmente al vaglio degli organi di giustizia sportiva cui spetterà di dare la corretta dimensione del coinvolgimento del tifo friulano". Lo afferma l'Udinese Calcio in una nota ufficiale, in merito al "risalto dato da alcuni organi di stampa nazionali ai cori inneggiati allo stadio dai tifosi, in occasione di Udinese-Roma". "La società - precisa la nota - è da sempre impegnata nel promuovere un tifo corretto, capace di coinvolgere le famiglie e i tanti tifosi che sostengono con grande orgoglio la squadra. I fatti supportano ed evidenziano l'impegno della società nel dialogo con le tifoserie friulane, e la storica correttezza di queste ultime".