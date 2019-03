Cori razzisti Montenegro, botta e risposta tra giornalista e traduttore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Botta e risposta in conferenza stampa, tra giornalista e interprete. Succede in casa Montenegro: dopo la partita contro l'Inghilterra, in cui sono stati sentiti diversi cori razzisti, un reporter voleva porre questa domanda al ct Tumbakovic. Ha dovuto però superare le resistenze del traduttore che, come evidenziato dal video Perform che potete guardare in calce, non sembrava particolarmente intenzionato a fare il suo lavoro in questo caso.