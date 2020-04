Coronavirus, a New York 777 morti nelle ultime 24 ore. Ma calano le terapie intensive

La situazione a New York resta drammatica, ma c'è una piccola buona notizia. Il governatore Andrew Cuomo ha fatto il punto e il conto dei morti sale ancora: 777 nella giornata di ieri. Tuttavia, per la prima volta dall'inizio della pandemia cala il numero di pazienti in terapia intensiva (-17) e qui sta il barlume di speranza. Cuomo ha inoltre annunciato che i suoi ricercatori hanno sviluppato un test per gli anticorpi, ma che è necessario l'aiuto del Governo Federale perché possa essere effettivamente utilizzato.