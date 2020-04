Coronavirus, alle 20.20 conferenza stampa del Premier Conte per illustrare il nuovo Dpcm

Alle ore 20.20 il Premier Giuseppe Conte prenderà la parola in conferenza stampa da Palazzo Chigi per illustrare agli italiani il nuovo Dpcm sulla fase 2. Seguite, come di consueto, tutte le sue dichiarazioni in tempo reale su TMW!