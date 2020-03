Coronavirus, Amburgo virtualmente tappezzata di spoiler Netflix: idea di 2 studenti

Le città tappezzate di manifesti in cui Netflix minaccia di spoilerare i finali delle serie tv più amate a chiunque esca di casa e prenda i mezzi. È l'idea che hanno avuto due studenti thailandesi della Miami Ad School di Amburgo: "Abbiamo lavorato insieme a una campagna di sensibilizzazione sul Covid perché avevamo avuto l'impressione che non ci fosse molta consapevolezza. Così ognuno da casa sua, ma per noi è normale spesso collaboriamo con studenti di Madrid o americani, abbiamo messo insieme questa campagna". Proposta a Netflix Singapore, è stata respinta, ma è stata comunque pubblicata online ed è diventata in poche ore virale. Amburgo, così, si riempie di spoiler che fungono da deterrente per le uscite non necessarie. Una geniale (e finta) campagna si sensibilizzazione.