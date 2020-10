Coronavirus, Arcuri: "Ecco perché la seconda ondata di epidemia è molto diversa dalla prima"

"Muoviamoci il meno possibile". E' l'appello lanciato quest'oggi da Domenico Arcuri, commissario straordinario scelto dal Governo per fronteggiare l'emergenza di Covid-19.

Arcuri nel corso della conferenza stampa ha evidenziato le differenze tra la prima e la seconda ondata di epidemia: "Il 21 marzo c'erano 6.557 contagiati, quel giorno morirono 793 italiani. Fino a quel giorno il 9% dei contagiati era morto e solo l'11% guarito. Fino a ieri, invece, il 6% dei contagiati purtroppo non c'e' più, ma il 47% è guarito. A marzo il 52% dei positivi si curava a casa, ieri il 95%. Il 7% era in terapia intensiva, ieri lo 0,6%. Siamo in un altro mondo, prima il virus correva più forte di noi, correva e uccideva. Ora lo inseguiamo e lo colpiamo. Stiamo vivendo un nuovo dramma, ma per affrontarlo dobbiamo capire quanto è diverso".