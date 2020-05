Coronavirus, Arcuri: "L'app Immuni funzionerà solo come alert. Rispetta la privacy"

vedi letture

“L’app Immuni funzionerà soltanto come un meccanismo di alert dei contatti di un sospetto registrato”. Lo ha dichiarato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza, ascoltato in audizione alla Camera. “Al momento - ha spiegato - non è prevista alcuna ulteriore funzionalità, l’unico gestire i dati sarà il Ministero della Salute. Soddisfa i requisiti di privacy e sicurezza”.