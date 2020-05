Coronavirus, ATP e WTA pronti a far slittare ulteriormente la ripartenza del tennis al 3 agosto

Il mondo del tennis è pronto a un ulteriore rinvio della ripartenza della stagione a causa della pandemia di COVID-19. ATP e WTA faranno slittare la ripresa dal 13 luglio al 3 agosto, cancellando quindi 13 tornei attualmente in programma (Amburgo, Newport, Bastad, Los Cabos, Gstaad, Umago, Atlanta e Kitzbühel, Bucarest, Losanna, Palermo, Jurmala e Karlsruhe).

E' una decisione presa anche per salvaguardare la stagione sul cemento americano e, in particolar modo, gli US Open previsti per il prossimo 31 agosto.