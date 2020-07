Coronavirus, aumentano ancora i numeri delle terapie intensive: oggi 68 (+1 rispetto a ieri)

Continuano ad aumentare i numeri delle terapie intensive italiane: sono 68 oggi i suddetti ricoverati, uno in più di ieri. La maggior parte degli attualmente positivi resta comunque in isolamento domiciliare, asintomatico o con sintomi lievi: dei 13.179 contagiati, questi sono infatti ben 12.335. È pari infine a 776 il numero di ricoverati con sintomi, ma non in terapia intensiva.