Coronavirus, Barcellona: Messi dona 500.000 euro a una fondazione in Argentina

Per l'acquisto di materiale per diversi ospedali

(ANSA) - BUENOS AIRES, 12 MAG - Lionel Messi ha donato 500.000 euro alla Fondazione Garrahan che saranno utilizzati in Argentina per rafforzare la capacità di risposta di vari ospedali alla pandemia da coronavirus. La donazione, ha reso noto un comunicato del Garrahan a Buenos Aires, è stata realizzata attraverso la Fondazione Messi nel quadro della campagna di raccolta fondi denominata 'Insieme per la salute argentina' che ha come obiettivo l'acquisto di materiali e macchinari per il trattamento delle malatie causate dal Covid-19. Grazie al contributo del capitano della nazionale argentina, la Fondazione Garrahan ha deciso di acquistare materiali che saranno inviati a vari centri ospedalieri, fra cui l'Ospedale José María Cullen di Santa Fe, l'Ospedale provinciale del Centenario a Rosario, l'Ospedale del Bicentenario di Esteban Echeverría, in provincia di Buenos Aires, l'Ospedale di Canuelas e l'Ospedale Manuel Belgrano di San Martín. Infine, con i fondi messi a disposizione da Messi, è stato possibile importare cinque respiratori artificiali ad alta frequenza e materiale di protezione per il personale del sistema sanitario impegnato in prima linea contro il coronavirus. (ANSA).