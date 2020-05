Coronavirus, Boccia: "Passaporto sanitario contro la Costituzione. Regioni ripartono insieme"

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha parlato del passaporto sanitario in audizione alla Commissione Federalismo fiscale della Camera, rispondendo in maniera indiretta ai governatori che vorrebbero limitare o ostacolare l’ingresso a cittadini di altre regioni: "Rileggete l’articolo 120 della Costituzione: una Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone. E poi se gli scienziati dicono che non ci sono passaporti sanitari, non ci sono. Se tutte le regioni ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra cittadini di una città rispetto all’altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. E anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti".