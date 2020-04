Coronavirus, Borrelli: "Anche in Lombardia sulla buona strada, ma non abbassiamo la guardia"

Nel corso della consueta conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha parlato così del costante miglioramento dei dati legati al contagio nel nostro Paese: "Non abbiamo sconfitto il virus, dobbiamo continuare con i nostri comportamenti e non abbassare la guardia. Anche in Lombardia siamo sulla buona strada per sconfiggere il virus", le parole di Angelo Borrelli.