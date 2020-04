Coronavirus, Brusaferro: "Regole per visitare i congiunti? Entro giovedì circolare"

Quali misure di sicurezza dovranno essere adottate dai cittadini per visitare i propri congiunti? In conferenza stampa, il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, ha fatto il punto: “Ci sarà una circolare ministeriale, che sarà diramata nei prossimi giorni. Le misure di apertura sono accompagnate da misure di monitoraggio. Sicuramente questa circolare arriverà entro giovedì e non sarà legata ai tamponi. Ci saranno una serie di indicatori, che devono aiutare tutti, a partire dalle autorità competenti. Per quanto riguarda le visite alle persone, abbiamo sempre detto che gli anziani sono i più fragili: servirà cautela. Faccio fatica a immaginare, data la situazione attuale, che uno possa fare un tampone prima di visitare un parente: comunque tra il test e i risultati passa del tempo. Io raccomanderei fortemente, se una persona è esposta per ragioni professionali a contatti stretti, di usare grande cautela e seguendo in maniera rigorosa le indicazioni igieniche e di distanziamento sociale”.