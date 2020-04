Coronavirus, Brusaferro: "Svezia molto diversa da noi, non si può fare paragone"

Il modello svedese, senza un lockdown, è un unicum in Europa e fa discutere anche in Italia. Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS, ha analizzato le differenze in conferenza stampa: “La Svezia ha fatto delle scelte molto diverse rispetto alle nostre, ma ha una situazione demografica e di densità abitativa molto diversa dalla nostra. È un Paese giovane, con densità abitative diverse rispetto alle nostre, è difficile fare un paragone. Paesi analoghi a noi, come la Francia e la Spagna, stanno adottando politiche non molto diverse dalle nostre. E vedremo la Francia, per esempio, cosa aprirà quando lo farà. Poi nei Paesi nordici c’è una cultura diversa, ma anche un’organizzazione della vita diversa: in Italia il ruolo della famiglia allargata è molto importante, nei Paesi nordici l’organizzazione è diversa”.