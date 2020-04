Coronavirus, Burioni: "Testando il vaccino su volontari si ridurrebbe l'attesa. Questione etica"

Ospite di Che tempo che fa, il virologo Roberto Burioni, durante un collegamento con Andrea Gambotto, ricercatore di Pittsburgh che sta lavorando a un vaccino contro il Coronavirus, ha fatto il punto sulla ricerca e su una possibilità per accelerarla: "In generale, in tempi di non pandemia, come si fa per capire se un vaccino si funziona? Si prendono 4.000 persone, se ne vaccina la metà e si seguono nel tempo per capire se tra i non vaccinati c'è un'incidenza maggiore della malattia. Questo richiede tempo. Ora si sta parlando della possibilità di sperimentare il vaccino su volontari: si prendono delle persone giovani, persone che dall'infezione non dovrebbero avere un grande danno, si vaccinano e poi si prova a infettarle. Se questo discorso, che è etico e non scientifico, ridurremmo il tempo necessario".