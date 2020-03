Coronavirus, ciclista Gazprom-RusVelo trovato positivo ad Abu Dhabi

Nuovo caso di contagio da Coronavirus nel ciclismo. Dmitry Strakhov, ciclista del team Gazprom-RusVelo che ha partecipato al Tour degli Emirati Arabi Uniti, è stato trovato positivo dopo l’ultimo test. Il ciclista è al momento in ospedale ad Abu Dhabi, mentre il resto della sua squadra è stato messo in quarantena in albergo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Strakhov via Instagram.