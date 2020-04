Coronavirus, come ci muoveremo in futuro? Meno posti in autobus, più vagoni sui treni

Come ci muoveremo in futuro? Il Corriere della Sera ha provato a immaginarlo, soprattutto a livello di trasporti pubblici. Negli autobus, si va verso una riduzione dei posti del 40%, con l’obbligo di rispettare almeno un metro di distanza sia alle fermate che nelle sedute. Ingressi scaglionati in metropolitana, con avvisi alle fermate circa la possibilità di entrare o meno (per rispettare una capienza anche in questo caso ridotta). Più vagoni sui treni, ove i sedili dovrebbero essere occupati a scacchiera. Posti occupati in maniera alternata (a pettine) e divisori in plexiglass anche in aereo. In tutti questi casi, comunque, la mascherina resterà ovviamente obbligatoria.