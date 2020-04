Coronavirus, Commissario Arcuri: "Regioni hanno 47 milioni di mascherine in deposito"

Il comissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha parlato in audizione davanti alle commissioni riunite Finanze e Attività Produttive, come riporta la Repubblica: “Le regioni hanno in deposito 47 milioni di mascherine che gli abbiamo fornito. Sul territorio sono già previsti depositi regionali e pure 4 depositi degli uffici del commissario dove vengono stoccati i dispositivi. Vengono progressivamente distribuiti quando servono, non c’è un problema di dove conservare questi beni. I prezzi calmierati per le mascherine? Prima dell'emergenza una mascherina costava circa 8 centesimi, dopo alcuni giorni si trovavano in vendita a 5 euro: è uno spazio di profitto che andava assolutamente limitato”.