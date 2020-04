Coronavirus, Consiglio Europeo dà via libera a maggiore flessibilità su uso fondi UE

Il Consiglio Europeo vara nuovi provvedimenti per garantire maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi del bilancio comunitario. In attesa della riunione in videoconferenza di domani, l’organismo di indirizzo politico dell’Unione Europea ha adottato oggi, in meno di un mese come si legge nella nota ufficiale, un secondo atto legislativo che modifica le norme sull'uso dei fondi strutturali dell’UE, alla base della politica di coesione dell'Unione. Tali modifiche consentono agli Stati membri di riorientare risorse verso operazioni connesse alla crisi. L'atto, noto come Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (in inglese Coronavirus Response Investment Initiative Plus), è stato adottato mediante procedura scritta meno di tre settimane dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione europea. Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 17 aprile.

Le modifiche sospendono temporaneamente alcune delle norme che definiscono la portata e le priorità dei programmi nazionali che possono essere finanziati dai vari fondi, nonché le condizioni secondo cui le regioni hanno diritto a ricevere sostegno. In questo modo gli Stati membri godono di flessibilità eccezionale per trasferire risorse tra i fondi e tra le regioni e soddisfare così le proprie esigenze specifiche per attenuare i danni sociali ed economici della pandemia.

Ciò significa che tutte le riserve esistenti nell'ambito dei fondi strutturali per il 2020 possono essere utilizzate per far fronte agli effetti di questa crisi. Oltre a ciò, per il periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 30 giugno 2021, gli Stati membri potranno richiedere un finanziamento dal bilancio dell'UE pari a un massimo del 100%. In circostanze normali, i programmi della politica di coesione sono finanziati congiuntamente dal bilancio dell'UE e dai contributi degli Stati membri. Tali misure senza precedenti contribuiranno ad alleviare l'onere che grava sui bilanci nazionali, fornendo investimenti mirati a favore dell'assistenza sanitaria, delle PMI in difficoltà e dei regimi temporanei a favore dell’occupazione. Anche gli agricoltori possono beneficiare di queste misure sotto forma di prestiti agevolati e garanzie fino a un valore massimo pari a 200 000 EUR con l'obiettivo di contribuire a fornire liquidità o a compensare le perdite. L’entrata in vigore dell'atto è prevista per il 24 aprile 2020.