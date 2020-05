Coronavirus, Conte: "L'emergenza non è finita, serve un nuovo patto sociale"

"Siamo tutti chiamati ad una sfida complessa”. Filtrano altre parole di Giuseppe Conte, dall’incontro avvenuto oggi tra il premier e i sindacati. “Stiamo generando nuovi investimenti per rafforzare anche il sistema sanitario nazionale perché sappiamo che l'emergenza non è finita”. Il Presidente del Consiglio ha inoltre parlato della necessità di un nuovo patto sociale per l’equità e ha assicurato sui protocolli di sicurezza per i centri estivi per bambini.