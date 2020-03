Coronavirus, Conte: "Siglato protocollo di sicurezza sul lavoro. L'Italia non si ferma"

“Dopo diciotto ore di un lungo e approfondito confronto - scrive sul proprio profilo Twitter il premier Giuseppe Conte - è stato finalmente siglato tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L’Italia non si ferma”.