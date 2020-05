Coronavirus, da giugno possibili riaperture di cinema e teatri. Con le dovute precauzioni

Da giugno, con le dovute precauzioni, cinema e teatri potranno riaprire i battenti. È l’ipotesi alla quale lavora il Governo sulla base delle indicazioni arrivate dal Comitato tecnico scientifico. I tecnici, viene spiegato da gazzetta.it, sono d’accordo nell’attuare protocolli molto “rigidi e restrittivi” come quelli già previsti per le messe, con misure di sicurezza stabilite al dettaglio. In questo caso a essere disciplinate sarebbero la distanza tra gli spettatori e le modalità di ingresso in sala, come pure le postazioni sul palcoscenico degli attori o dei componenti di un’orchestra. Sulla data di riapertura, in realtà, non c’è ancora certezza e molto dipenderà dalla curva dei contagi: “Potrà essere fine maggio, inizio giugno o anche slittare a metà mese”, la linea del Governo.