Coronavirus, dall'India si vede l'Himalaya per la prima volta in 30 anni: le foto dal Punjab

La chiusura delle attività produttive in tutto il mondo, dovuta all'emergenza Coronavirus, sta abbassando l'inquinamento globale del pianeta. E, per la prima volta da 30 anni a questa parte, la catena montuosa dell'Himalaya è visibile anche dall'India, in particolare dalla regione del Punjab. Le incredibili immagini hanno fatto il giro del mondo dei social network.

The mighty Himalayas are now visible from Pathankot, Punjab. Thanks to super visibility and no pollution.

What an incredible sight! 😌 pic.twitter.com/dY4AI9ZvXa

— Paras (@parasrishi) April 4, 2020