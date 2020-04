Coronavirus, Del Piero da Los Angeles: "Qui ora c'è paura ma anche consapevolezza"

"Siamo dentro qualcosa che ci cambierà, per sempre. Ogni giorno il primo pensiero, dopo quello per la mia famiglia, va ai parenti e agli amici che sono in Italia. E’ un passaggio, anche per le nostre vite, e i sentimenti sono contrastanti". A palare a La Gazzetta dello Sport, direttamente da Los Angeles dove risiede, è Alessandro Del Piero: "C’è il dolore per i morti, la sofferenza delle famiglie che perdono i loro cari, tutti, e numericamente in misura maggiore quelli della generazione dei nostri genitori e nonni, ai quali dobbiamo essere grati per ciò che siamo oggi. E poi c’è la voglia comunque di pensare al futuro, di ripartire, di ricostruire".

Com’è la situazione negli Usa? E a L.A. in particolare? "Abbiamo vissuto quello che si è visto in Italia, con qualche settimana di ritardo. Prima un po’ di sottovalutazione, poi ansia, ora direi paura, ma anche consapevolezza dei comportamenti giusti da tenere, con senso di responsabilità".