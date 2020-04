Coronavirus, Di Francisca: "Speriamo nel vaccino, così riprenderemo la vita meglio di prima"

La schermitrice Elisa Di Francisca torna a parlare di Coronavirus dopo il botta e risposta a distanza con Djokovic (contrario al vaccino): "C'è bisogno di chiarezza: i vaccini servono per curare e fanno bene - le parole a Sportmediaset -, in Africa si muore perché non vengono fatti. Magari se ne trovasse uno anche contro il Covid-19 per dire basta a questa situazione e riprenderci la nostra vita. Anzi, per viverne una anche migliore di prima".