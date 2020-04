Coronavirus, dimesso l'ex portiere Rustu: "In Turchia è stata messa a punto una cura"

vedi letture

Ex portiere Barcellona è stato in terapia intensiva

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Me la sono vista brutta, ora sto bene": queste le prime parole di Rustu Recber, ex portiere del Barcellona e della nazionale turca, che ha lasciato l'ospedale dove è stato ricoverato due settimane in terapia intensiva a causa del coronavirus. Recber nominato migliore al mondo nel suo ruolo nel 2003, è stato per una settimana in condizioni gravi, ma poi la cura ha avuto effetto, ed ora l'ex calciatore è stato dichiarato fuori pericolo anche se dovrà stare in isolamento preso la sua abitazione. "C'è una cura per questo virus -ha detto il 46enne Recber- che il nostro Ministero della Salute ha implementato qui in Turchia. I medici hanno applicato ampiamente questo metodo per 10 giorni e ci hanno messo un grande impegno. Me la sono vista brutta, ma ora va bene". (ANSA).