Coronavirus, dott. Locatelli: "Contagio da oggetti marginale. Non serve lasciare fuori scarpe"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del capo della Protezione Civile, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità ha commentato la possibilità che il Coronavirus possa resistere anche su oggetti come scarpe o vestiti: "Un virus, per vivere e replicarsi, ha bisogno di cellule. Da solo non ce la fa, per capirci. Questo è il motivo per cui è così fondamentale dare la massima attenzione alla prevenzione del contagio inter-umano. Abbiamo insistito tanto sul concetto della distanza, sul bisogno di abbandonare nostre consuetudini sociali o affettive come abbracci e strette di mano, proprio per interrompere il meccanismo di trasmissione attraverso le goccioline di saliva. Questa è la modalità fondamentale di trasmissione, che poi queste goccioline cadendo sul pavimento o sui tessuti per un po' di tempo possano avere delle cellule che albergano il virus è possibile. Ma è per questo che abbiamo raccomandato l'importanza del lavarsi frequentemente le mani, dell'usare soluzioni detergenti adeguate per rimuovere anche questa possibile sorgente di infezione. Ovviamente però questo tipo di modalità di contagio è assolutamente marginale rispetto al contagio inter-umano. È su quello che va condotta la grande campagna di sensibilizzazione: l'ho già detto più volte e di questo mi scuso, ma è un problema di responsabilità individuale, che riguarda tutti noi. Da qui al prendere misure estreme come non introdurre in casa abiti o scarpe ce ne corre".

Il picco arriverà nelle prossime settimane?

"Ovviamente bisogna distinguere se si parla su scala globale, anche solo europea, o su scala nazionale. Nel primo scenario è largamente possibile, ci sono dei numeri che indicano che purtroppo anche in altri Paesi vi è un incremento sostanziale sia del numero degli infetti sia del numero delle persone che purtroppo non ce la fanno. In Italia contiamo che la situazione sia significativamente diversa, proprio perché abbiamo messo in essere delle misure di contenimento, che altri Paesi ora adottano, con lo scopo di contenere il più possibile il numero dei contagi, il picco dei soggetti infettati e sintomatici".

Nel Regno Unito immaginano questa come una malattia stagionale o comunque di lungo periodo.

"Che il virus possa di fatto mantenersi anche qualche per mese è possibile, ma nessuno ha oggi dei dati inconfutabili per poter dire fino a quando. È chiaro che se guardiamo altre epidemie presentate nel corso degli anni, tanto più efficaci saranno le nostre politiche di contenimento tanto più riusciremo a evitare altri episodi come quello che stiamo vivendo".