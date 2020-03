Coronavirus e terremoto, solidarietà social tra Atalanta e Dinamo Zagabria: "Tenete duro"

Rivali nel gruppo di Champions, ovviamente vicine su altri fronti. Parliamo di Atalanta e Dinamo Zagabria, simboli di due città ferite come Bergamo e la capitale croata. Quest’ultima, nella giornata di ieri, è stata infatti colpita da un terremoto che ha complicato la gestione dell’emergenza Coronavirus. Così, via Twitter, il club orobico ha mandato un messaggio di sostegno alla Dinamo. Che prontamente, conscia delle difficoltà di Bergamo, in questo momento città simbolo a livello europeo dell’emergenza COVID-19, ha risposto con parole altrettanto belle.

Thank you! Grazie! 🙏🏻

Difficult and tough times for all of us. Don't give up, stay strong @Atalanta_BC 🙏🏻💙#iorestoacasa #staysafe #GoAtalantaGo #Italy #dinamozagreb https://t.co/13IhN07Fnf

— GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 23, 2020