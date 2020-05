Coronavirus, ecco le novità della fase 2 al via da lunedì: definite linee guida con le Regioni

Dopo un lungo confronto con le Regioni, il Governo ha dato il via libera alle linee guida per la fase 2, al termine del Consiglio dei Ministri di ieri. Tra le novità a partire dal 18 maggio, la possibilità di nuove aperture, con il rischio di nuove modifiche in senso restrittivo se l’andamento della curva epidemiologica tornerà a essere preoccupante.

Via libera a bar, ristoranti e negozi. Distanza di almeno un metro tra le persone, così come in alberghi, agriturismi, spiagge e stabilimenti balneari. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso. Almeno 1,5 metri in spiaggia, mentre per centri estetici e parrucchieri diventerà obbligatoria la prenotazione. Novità sui servizi per l’infanzia, con obbligo di mascherine per il personale. Capitolo palestre: almeno 2 metri di distanza durante l’attività sportiva.