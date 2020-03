Coronavirus. El Salvador al fianco della gente: "Stop a bollette e affitti. Prezzi calmierati"

Nel mondo sta facendo discutere, in senso positivo, la politica intrapresa in El Salvador dal presidente Nayib Bukele. Il 38enne primo ministro ha infatti varato misure che mettono al primo posto i cittadini e la loro salute, chiedendo sacrifici soprattutto alle grandi imprese. E così per tutti quelli sottoposti a quarantena obbligatoria, è stato prevista la sospensione di bollette di luce e acqua, così come i canoni di telefono, tv e internet. Stessa cosa per i mutui e gli affitti, sia di abitazioni che di attività commerciali. Inoltre, sarà imposto un prezzo fisso per i prodotti di base, in modo che non ci possano essere speculazioni. Quindi, un messaggio per i grandi imprenditori e le persone più ricche: “Avete denaro per 10 o 20 vite. Non avrete tempo per spenderlo tutto. Pensate a vivere. Pensate che quando avrete bisogno di una stanza di ospedale, credetemi, l’ultima cosa che conterà sarà il vostro conto in banca”.