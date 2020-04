Coronavirus, Federica Pellegrini mette 59 cimeli all'asta per aiutare l'ospedale di Bergamo

vedi letture

Quasi sessanta cimeli all'asta per l'ospedale di Bergamo. Federica Pellegrini ha scelto 59 pezzi unici per raccogliere i fondi per l'ospedale civile di Bergamo, l'ASST Papa Giovanni XXIII. All'asta si partecipa attraverso il sito www.6enough.eu. L'intero ricavato, come riporta Sky Sport, sarà destinato all'acquisto di ventilatori e dispositivi di protezione utili al personale sanitario bergamasco