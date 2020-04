Coronavirus, Fontana attacca il governo: "Da gennaio ha tenuto segreti i rischi. È la verità?"

vedi letture

“Da gennaio c’è un piano segreto, troppo drammatico per dirlo alla popolazione”. Sulle pagine del Corriere della Sera di ieri, Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria al Ministero della Salute, ha risposto così alle critiche sui ritardi governativi nel gestire l’emergenza Coronavirus. Un piano secretato e non diffuso "per non gettare nel panico la popolazione”, basato, ha svelato poi corriere.it su uno scenario decisamente più pesante quanto a decessi e terapie intensive.

Fontana attacca. Proprio su questo argomento, via Facebook, pochi minuti fa, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha duramente attaccato l’esecutivo: "Il governo era al corrente dei rischi della pandemia ma li ha tenuti segreti. L’ha detto il direttore generale del ministero della Sanità, Urbani, parlando di un piano riservato. Sono rivelazioni gravissime: è la verità? L’Italia e la Lombardia hanno il diritto di sapere. Chiedo chiarimenti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte".