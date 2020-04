Coronavirus, Fontana racconta la telefonata con Mattarella: "Ci ha detto di continuare così"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha raccontato ai microfoni di Rete 4 la telefonata ricevuta in queste ore dal Presidente della Repubblica per analizzare l'emergenza Coronavirus: "Ho esposto a Mattarella la situazione della Lombardia e il Capo dello Stato ci ha esortati a continuare su questa strada, facendoci i complimenti per il lavoro svolto finora. Io l'ho ringraziato a mia volta perché la sua presenza in questa crisi è stata costante", le sue dichiarazioni al programma 'Stasera Italia'.