Coronavirus. Francia, bar e ristoranti verso riapertura il 15 giugno. Macron in viaggio: è polemica

vedi letture

I bar e i ristoranti francesi potrebbero riaprire le porte a partire dal 15 giugno. Lo riferisce l’emittente transalpina Europe 1, che cita come probabile questa data e dà anche conto della “non conferma” dell’esecutivo, che però non smentisce niente.

Isolamento fino all’11 maggio. È questa la data attualmente valida in Francia, ma non è chiaro se la riapertura del Paese sarà rimandata o meno. Al momento, il bilancio dei morti sfiora le 21 mila persone e ieri si è tenuto un consiglio dei ministri per valutare il da farsi.

Macron in Bretagna. Oggi, invece, il presidente Emmanuel Macron si è recato a Finistère, dipartimento della Bretagna nella parte più a occidente della Spagna, all’imbocco del canale della Manica. Un viaggio che non ha mancato di suscitare polemiche da parte delle opposizioni partitiche: con l’intero Paese invitato a non muoversi di casa, in molti hanno ritenuto fuori luogo che il Presidente della Repubblica si sia allontanato da Parigi.