Coronavirus, Francia: “Fondo di solidarietà UE o niente via libera al pacchetto globale”

La Francia torna a far sentire la propria voce alla vigilia dell'Eurogruppo e chiede l'inserimento della sua proposta di un fondo temporaneo ed eccezionale di solidarietà per mettere in comune i debiti futuri per far fronte all'emergenza Coronavirus. Lo riferisce Sky Tg 24 citando fonti del governo transalpino: “Vogliamo che questa proposta sia nel pacchetto iniziale Ue altrimenti non daremo l'assenso al pacchetto globale (che comprende il Mes light, l'operazione della Bei e lo Sure NdR). Faremo di tutto per aiutare gli amici italiani e salvare il principio di solidarietà”.