Coronavirus, fratellastro Boris Johnson critica sistema sanitario: "Nessun dottore l'ha visitato"

Il fratellastro di Boris Johnson critica le cure riservate al Primo Ministro del Regno Unito prima del ricovero in ospedale. Max Johnson, intervistato dalla CNN, ha infatti descritto il ricovero di Boris: "Da quel che so, nessuno ha chiesto a un medico di coprirsi e visitarlo. Era positivo, non c'erano tutti, ma mi viene da dire che sia stato fatto un casino. Che senso ha avere delle guardie del corpo se non puoi vedere un dottor? Il Primo Ministro ha bisogno di maggiore protezione". Boris Johnson è stato dimesso in mattinata dall'ospedale, dopo essere uscito dal reparto di terapia intensiva: le sue condizioni sono migliorate, ma dovrà comunque osservare un ulteriore periodo di riposo in casa prima di tornare completamente al lavoro.