Coronavirus, Friuli Venezia Giulia anticipa l'allentamento delle restrizioni: dal cibo allo sport

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato quest'oggi una nuova ordinanza per limitare alcune restrizioni sul suo territorio di competenza già a partire da questa mezzanotte: nello specifico, agli esercizi commerciali verrà consentita la possibilità di effettuare il servizio take-away, ma con ordinazione sempre da remoto, e saranno permesse le prestazioni di carattere artigianale per la manutenzione di imbarcazioni da diporto. Via libera, come riporta Sky Tg 24, anche alle attività motorie individuali nel comune di residenza, senza l'obbligo di mantenersi entro determinati metri dal proprio domicilio.