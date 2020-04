Coronavirus, futsal e Guardia Nazionale Ambientale insieme: via a una raccolta fondi benefica

La Divisione Calcio a 5, in questo momento così difficile per il nostro Paese e visto l’imminente arrivo della Pasqua, non vuole restare a guardare. Il Presidente Andrea Montemurro, in collaborazione con la Guardia Nazionale Ambientale, ha deciso di attivare una raccolta fondi per acquistare tablet da donare agli ospedali di tutta Italia.

“È un momento storico di grande sofferenza – commenta il Presidente Andrea Montemurro -, abbiamo scelto di intraprendere un’iniziativa che possa restituire un piccolo sorriso alle persone che sono isolate dai cari e dagli affetti all’interno degli ospedali, con l’obiettivo di scongiurare il dramma nel dramma. Grazie a questa iniziativa cerchiamo di aiutare ad abbattere le distanze tra gli ammalati e i loro cari per farli connettere nuovamente con il mondo esterno in un momento così delicato di estrema solitudine”.

Il Presidente Montemurro in prima persona ha scelto di donare 20 tablet, che saranno distribuiti nelle prossime settimane negli ospedali dai volontari della Guardia Nazionale Ambientale, su tutto il territorio nazionale. I dispositivi, finita l’emergenza, resteranno a disposizione dei vari reparti. Per partecipare alla raccolta fondi basterà fare una donazione libera e spontanea al conto corrente intestato alla Guardia Nazionale Ambientale all’IBAN di seguito riportato con la causale “TABLET COVID-19”. Un piccolo pensiero per augurare una felice Pasqua anche a chi oggi sta lottando contro questo male invisibile che ha stravolto le vite di tutti noi. Queste le coordinate:

GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE

IBAN:

IT80 I076 0114 4000 0002 3616 600