Coronavirus, Gallera: "In Lombardia raddoppiato il numero dei guariti rispetto a ieri"

Giulio Gallera, assessore alla sanità e il welfare per la Regione Lombardia, ha commentato così i dati di oggi legati al contagio da Coronavirus: "I dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione", le sue parole nella consueta video-conferenza di approfondimento sui dati lombardi.