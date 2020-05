Coronavirus, Gallera si difende: "Volevo solo spiegare l'indice Rt in modo semplice"

Nella giornata di oggi aveva fatto molto discutere la gaffe di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, che nel tentativo di spiegare cosa fosse l’indice Rt aveva fornito informazioni errate che hanno prontamente scatenato l'ironia dei social. Oggi, intervenuto ai microfoni di Rete4, l’assessore ha provato a correggere il tiro: “Sono allibito, addirittura oggi in campo abbiamo messo i comici. Ho solo cercato di spiegare in maniera molto semplice quello che sta succedendo. Abbiamo cercato di spiegare cos'è l'indice di contagio Rt in modo semplice. Quando l'indice di contagio a 0,5 vuol dire che una persona può infettare un'altra persona, quando è a due vuol dire che una persona ne infetta due. Quando è 0,5 i testi scientifici dicono che in una comunità di 100 persone ne infettano 50. Quindi ho evidenziato il rallentamento del contagio”, ha concluso Gallera.