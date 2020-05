Coronavirus, i dati nel mondo: Brasile terzo per numero di casi dopo USA e Russia

vedi letture

Sono 13.140 mila i contagi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, per un totale di 254.200 dall'inizio dell'epidemia. A rendere nota questa forte progressione della pandemia nel paese sudamericano è il ministero della Salute, precisando che nello stesso periodo le vittime accertate sono state 674 per un totale di 16.792.

Il Brasile è adesso il terzo paese al mondo per numero di casi, alle spalle di Russia e Stati Uniti. Scavalcata la Gran Bretagna, ora al quarto posto dinanzi a Spagna e Italia.