Coronavirus, i dati per Regione: +233 nuovi contagi in Piemonte, +111 in Emilia Romagna

vedi letture

Sono 1.327 i nuovi positivi che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore, di cui 634 che arrivano dalla sola Regione Lombardia. Segue il Piemonte, con 233 contagiati in più, poi l'Emilia Romagna con 111. Otto le Regioni che hanno invece fatto registrare meno di dieci contagi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 in Piemonte, 7.730 in Emilia-Romagna, 6.187 in Veneto, 4.592 in Toscana, 3.176 in Liguria, 4.328 nel Lazio, 3.238 nelle Marche, 2.012 in Campania, 872 nella Provincia autonoma di Trento, 2.733 in Puglia, 2.127 in Sicilia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 1.713 in Abruzzo, 502 nella Provincia autonoma di Bolzano, 119 in Umbria, 553 in Sardegna, 123 in Valle d’Aosta, 619 in Calabria, 152 in Basilicata* e 184 in Molise.

*La Regione Basilicata informa che, a seguito di ulteriori verifiche, ha ridotto di una unità il numero dei casi totali.

In basso il grafico