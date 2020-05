Coronavirus, i dati per regione: 72.070 positivi in Italia, l'84% senza sintomi o con sintomi lievi

Dall'inizio dell'epidemia, sono 223.885 le persone che hanno contratto il COVID-19. Di queste, 120.205 (53%) quelle guarite.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati su tutto il territorio nazionale 789 nuovi positivi al coronavirus: 299 nella sola Regione Lombardia, 137 in Piemonte.

Il numero degli attualmente positivi in Italia è di 72.070 persone: di queste, l'84% (60.470 persone) è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Di seguito gli attualmente positivi suddivisi per Regione e il grafico riassuntivo.

Casi attualmente positivi

27.746 in Lombardia, 11.113 in Piemonte, 6.001 in Emilia-Romagna, 4.439 in Veneto, 3.168 in Toscana, 2.603 in Liguria, 4.088 nel Lazio, 2.795 nelle Marche, 1.736 in Campania, 2.181 in Puglia, 406 nella Provincia autonoma di Trento, 1.760 in Sicilia, 741 in Friuli Venezia Giulia, 1.454 in Abruzzo, 359 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90 in Umbria, 461 in Sardegna, 77 in Valle d’Aosta, 505 in Calabria, 227 in Molise e 120 in Basilicata.