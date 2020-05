Coronavirus, i dati per regione: il 72% dei nuovi contagi arrivano da tre Regioni

Sono 744 i nuovi contagiati individuati su tutto il territorio nazionale nelle ultime 24 ore. Di questi, il 48% arriva dalla Lombardia (364), il 14% dal Piemonte (111) e il 10% dall'Emilia Romagna (80). Otto le Regioni con meno di dieci casi, di seguito gli attualmente positivi suddivisi per Regione.

30.411 in Lombardia, 13.338 in Piemonte, 7.040 in Emilia-Romagna, 5.460 in Veneto, 4.073 in Toscana, 2.844 in Liguria, 4.294 nel Lazio, 3.227 nelle Marche, 1.909 in Campania, 735 nella Provincia autonoma di Trento, 2.544 in Puglia, 2.062 in Sicilia, 830 in Friuli Venezia Giulia, 1.609 in Abruzzo, 447 nella Provincia autonoma di Bolzano, 108 in Umbria, 511 in Sardegna, 107 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 142 in Basilicata e 229 in Molise.