Coronavirus, i dati per regione: meno di 60mila positivi in Italia. Il 43% in Lombardia

Sono stati effettuati 75.380 nuovi tamponi e individuati 652 nuovi positivi al COVID-19 nelle ultime 24 ore. Di questi, 293 arrivano dalla Regione Lombardia e 87 dalla Regione Piemonte. Il totale degli attualmente positivi dopo la giornata di oggi scende sotto quota 60mila. Sono 59.322: di cui 595 sono in cura presso le terapie intensive, 8.957 sono persone ricoverate con sintomi e 49.770 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Ecco la suddivisione degli attualmente positivi per Regione e il grafico riassuntivo.

25.933 in Lombardia, 8.452 in Piemonte, 4.730 in Emilia-Romagna, 3.023 in Veneto, 1.786 in Toscana, 1.908 in Liguria, 3.635 nel Lazio, 1.768 nelle Marche, 1.292 in Campania, 1.838 in Puglia, 607 nella Provincia autonoma di Trento, 1.519 in Sicilia, 485 in Friuli Venezia Giulia, 1.179 in Abruzzo, 224 nella Provincia autonoma di Bolzano, 59 in Umbria, 306 in Sardegna, 43 in Valle d’Aosta, 302 in Calabria, 184 in Molise e 49 in Basilicata.