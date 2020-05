Coronavirus, i dati per regione: più di 1 milione e 500mila persone hanno fatto il tampone

Sono state testale oltre un milione e mezzo di persone dall'inizio dell'epidemia e individuati in Italia 215.858 casi di positività al COVID-19. E' quanto emerge dall'ultima tabella della Protezione Civile, che suddivide il dato per Regioni.

Sono solo tre le regioni che hanno registrato più di 100 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 32.015 in Lombardia, 14.469 in Piemonte, 8.011 in Emilia-Romagna, 6.534 in Veneto, 4.716 in Toscana, 3.248 in Liguria, 4.348 nel Lazio, 3.247 nelle Marche, 2.800 in Puglia, 2.139 in Campania, 2.127 in Sicilia, 1.770 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Trento, 927 in Friuli Venezia Giulia, 633 in Calabria, 583 in Sardegna, 551 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Molise, 155 in Basilicata*, 141 in Umbria e 130 in Valle d’Aosta. In basso il grafico.

*La Regione Basilicata informa che, a seguito di ulteriori verifiche, ha ridotto di 16 unità il numero dei casi totali.